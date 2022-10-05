Лаутаро после 1:0 с «Барсой»: «Интер» надеется начать все заново. С этого момента все изменится»

оценил победу «Интера» над «Барселоной» (1:0) в чемпионов.

«Сегодняшний вечер – особенный, поскольку нам была необходима эта победа. От того, как мы ее добыли, наслаждаемся еще больше.

У нас был период, в котором не было результата. Сегодня мы нуждались в победе, и вот она. С этого момента все изменится.

С этой победой и с таким командным духом мы надеемся все начать заново. Эта победа добыта всем сердцем. Я удовлетворен проделанной нами работой, даже когда нет отдачи в виде результата.

Сегодня мы в нужный момент забили и выиграли в важном матче», – сказал нападающий .

«Барса» проиграла «Интеру» – и снова зависла над ЛЕ. Хави в бешенстве из-за судейства