Лаутаро после 1:0 с «Барсой»: «Интер» надеется начать все заново. С этого момента все изменится»

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Лаутаро Мартинес оценил победу «Интера» над «Барселоной» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Сегодняшний вечер – особенный, поскольку нам была необходима эта победа. От того, как мы ее добыли, наслаждаемся еще больше.

У нас был период, в котором не было результата. Сегодня мы нуждались в победе, и вот она. С этого момента все изменится.

С этой победой и с таким командным духом мы надеемся все начать заново. Эта победа добыта всем сердцем. Я удовлетворен проделанной нами работой, даже когда нет отдачи в виде результата.

Сегодня мы в нужный момент забили и выиграли в важном матче», – сказал нападающий «Интера».

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