Президент «Урала»: «Претензии «Ростова» к судьям – это их проблема. Турбин – опытный арбитр, он не позволил бы себе какую‑то предвзятость»

Президент «Урала» оценил судейство в матче с «Ростовом».

Клуб из Екатеринбурга вчера в гостях одержал победу со счетом 2:1 в 13-м туре Мир . «Ростов» был недоволен работой арбитра , клуб обратится в ЭСК РФС.

«Претензии «Ростова» к судьям – это их проблема, пусть они жалуются. Мы играли и не обращали внимание на судей.

Я считаю, что он нормально отработал, они считают, что нет. Пусть разбираются. Я, конечно, не считаю, что работа судьи была предвзятой.

Турбин – опытный арбитр, он не позволил бы себе какую‑то предвзятость. Что видел, то судил. У нас претензий к судейству нет, хотя судья – тоже человек», – сказал .

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