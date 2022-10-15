ЦСКА представил альбом с наклейками Konini: «Кому нужны Panini, когда есть Konini🐴»

представил альбом с наклейками Konini.

«Кому нужны Panini, когда есть Konini🐴.

Konini – это уникальный альбом для наклеек в полюбившейся всем стилистике #RBmen, в котором есть еще и место для автографов игроков. Попробуйте собрать всю коллекцию из 25 наклеек, участвуя в наших конкурсах или обмениваясь ими с друзьями.

Приходите пораньше на матч со «Спартаком», чтобы стать первыми обладателями уникального альбома Konini и начать собирать наклейки за участие в различных активностях, о которых мы скоро расскажем подробнее!» – говорится в сообщении ЦСКА в телеграм-канале.

Фото: t.me/pfccskamoscow