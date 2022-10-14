Депутат Свищев о Кубке мира: «Шведы традиционно проигрывают России, поэтому боятся. Без нашей страны никакой интриги не будет»

Депутат Дмитрий Свищев прокомментировал слова вице-председателя Федерации хоккея Швеции.

Петер Форсберг сказал, что все европейские ассоциации выступают против участия России в Кубке мира-2024.

– Не хотеть играть с сильной командой – это привилегия слабых. Шведы нам традиционно проигрывают и поэтому боятся.

Не хотят играть – пусть отказываются от участия в турнире или получают «баранку», если не выйдут на матч. Шведы пытаются диктовать условия и шантажировать.

– Как вы думаете, почему американцы выступают за участие сборной России, а европейцы – против?

– Американцы – прагматичные ребята и делают то, что им выгодно. Поэтому они хотят, чтобы сборная России принимала участие.

Если будет российская команда, значит, будут интрига, деньги, интерес спонсоров. Без нашей страны это будет не Кубок мира, а турнир сборная Европы против сборной Америки. Никакой интриги не будет.

Не просто так проводились матчи сборных СССР и Канады, это две сильнейшее школы хоккея. Европейские команды сильные, те же шведы находятся в неплохой форме, но заниматься шантажом…

Кубок мира – это хорошее дело, и надо, чтобы участвовали все команды, – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.