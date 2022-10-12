«Мы можем протянуть руку помощи и провести Кубок мира». Депутат Свищев об отмене соревнований по фристайлу в Швеции

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что Россия готова принять этап Кубка мира по фристайлу вместо шведского Фалуна.

Сообщалось, что в Фалуне 24-25 ноября планировались соревнования в дисциплине биг-эйр, но они были отменены из-за роста цен на энергоносители и высокой инфляции.

«Не буду злорадствовать, потому что страдают спортсмены. Они готовились к этим соревнованиям. Жалко ребят. Но! Мы можем протянуть руку помощи и провести Кубок мира.

У нас есть опыт. Мы удачно и успешно проводим данные соревнования. Призываем шведских организаторов обратиться к нам. Окажем поддержку!» – сказал Свищев.

Этап Кубка мира по фристайлу в шведском Фалуне отменен из-за роста цен на энергоносители и высокой инфляции