Хави: «Откладываем ЛЧ и сосредотачиваемся на Ла Лиге. Если не обыгрываешь «Интер» дома, то не заслуживаешь играть дальше»

предложил отложить в сторону выступления в Лиге чемпионов.

сыграла вничью с (3:3) в матче четвертого тура.

Миланский клуб выйдет в плей-офф турнира со второго места, если обыграет «Викторию» из Пльзени в следующем туре.

«Первый тайм выдался отличным, мы атаковали с разных позиций, не только через центр. Игра была под контролем. Однако во втором тайме допустили ошибки.

Первый пропущенный мяч нас морально надломил. То, как мы пропустили второй гол, этого не должно происходить на таком уровне. Это дорого обходится. Мы старались, но не получилось.

Если не обыгрываешь «Интер» дома, то не заслуживаешь, даже при призрачных шансах, продолжать выступать в турнире. У нас есть небольшая надежда, но положение непростое.

Это очень тяжелый удар для нас. Теперь будем думать о класико, о «Реале».

У нас еще есть соревнования. Мы откладываем Лигу чемпионов в сторону и сосредотачиваемся на , в которой хотим оставаться лидерами.

Из-за ошибок не удалось показать нашу лучшую версию в Лиге чемпионов», – сказал главный тренер «Барселоны».

Безумная концовка «Барсы»: спасли ЛЧ-шансы на 92-й! Хотя даже Хави уже не верит