КДК оштрафовал «Краснодар» на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение, «Спартак» – на 60 тысяч за скандирование оскорбительных выражений
Стали известны решения КДК РФС по итогам матчей 12-го тура Мир РПЛ.
«Факел» – «Зенит»
– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Факел» на 30 000 рублей.
– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Спартак» на 60 000 рублей. Предупредить, что в случае очередного нарушения к «Спартак» будут применены более строгие санкции.
– за иные нарушения регламента соревнования (пункт 10.6. регламента) – вынести «Оренбургу» замечание.
Разное
– за неподобающее поведение команды (удаление игрока, предупреждение трех игроков и двух официальных лиц клуба в составе одной команды) в матче между командами «Ростов» – «Краснодар», состоявшемся 9 октября 2022 года, – оштрафовать «Краснодар» на 100 000 рублей.
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