Стали известны решения КДК РФС по итогам матчей 12-го тура Мир .

«Факел» –

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать на 30 000 рублей.

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– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Спартак» на 60 000 рублей. Предупредить, что в случае очередного нарушения к «Спартак» будут применены более строгие санкции.

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– за иные нарушения регламента соревнования (пункт 10.6. регламента) – вынести «Оренбургу» замечание.

Разное

– за неподобающее поведение команды (удаление игрока, предупреждение трех игроков и двух официальных лиц клуба в составе одной команды) в матче между командами – , состоявшемся 9 октября 2022 года, – оштрафовать «Краснодар» на 100 000 рублей.