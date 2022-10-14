Факел – Спартак 19.10.2022 Кубок России, прогноз на футбольный матч

В рамках четвертого тура Кубка России по футболу пройдет матч «Факел» — «Спартак». Команды сыграют в Воронеже на поле Центрального стадиона Профсоюзов. Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: обмен голами за 1,71, победа «Спартака» за 1,69, ТБ2,5 за 1,67, ИТБ0,5 «Факела» за 1,48.

«Факел» очень грозный соперник на домашней арене. В рамках чемпионата у дебютанта всего одно поражение дома. «Факел» уступил 1:4 «Спартаку». В матчах с «Динамо», «Локомотивом» и «Зенитом» воронежский клуб брал очки. Гости считаются фаворитами встречи. Ниже коэффициенты на игру от БК «Лига Ставок».

Прогноз на матч «Факел» — «Спартак» позволит узнать форму команд, статистику клубов, последние результаты, наличие травмированных и рекомендованные ставки на матч Кубка России.

«Факел»

«Факел» без побед в пяти крайних официальных встречах. Трижды команда сыграла вничью и два раза проиграла. Оба поражения в Кубке России. В последней игре чемпионата «Факел» дома сыграл 1:1 с «Зенитом». Хозяева открыли счет в матче. На 12-й минуте Георгий Гонгадзе отправил мяч в сетку ворот соперника после розыгрыша углового. «Зенит» отыгрался спустя 16 минут благодаря голу Малкома. До финального свистка счет не изменился. Статистические данные матча «Факел» — «Зенит»:

xG 0,25:1,61;

удары 5:19;

удары в створ 5:6;

угловые 3:8;

атаки 49:58;

опасные атаки 19:43;

навесы 10:33.

Ничья с «Зенитом» стала третьей подряд в чемпионате России после домашней победы 2:0 над «Локомотивом». Победа над железнодорожниками остается единственной в чемпионате России. На домашней арене в РПЛ у команды Дмитрия Пятибратова 1 победа, 1 поражение и 4 ничьи. Разница голов 9:10. Результаты «Факела» в матчах РПЛ сезона 2022/2023.

В турнирной таблице РПЛ «Факел» на 12-м месте с 10-ю очками. Разница голов 16:23. От зоны вылета команду отделяет два очка, от зоны стыковых матчей — лучшая разница голов. В рамках Кубка России у «Факела» три поражения в трех турах. Команда из Воронежа проиграла 0:2 «Зениту» и 0:3 «Спартаку» в гостях, дома 0:1 «Крыльям Советов». Пока в Кубке России воронежцы не отметились результативными действиями. Разница голов 0:7.

Самые результативные игроки «Факела» в сезоне:

Георгий Гонгадзе — 3 гола и 3 голевые передачи;

Роман Акбашев — 2 гола и 2 голевые передачи;

Максим Максимов — 3 гола.

Травмированных и дисквалифицированных нет.

«Спартак»

«Спартак» идет на серии из пяти побед в пяти крайних официальных встречах. Три победы в чемпионате России и две в Кубке. В последнем туре РПЛ «Спартак» дома обыграл «Крылья Советом» 5:2. Хозяева пропустили первыми, но еще до перерыва сравняли счет. За самарский клуб забил Роман Ежов на 6 минуте. Счет сравнял Квинси Промес в компенсированное время. Во втором тайме Александр Соболев вывел «Спартак» вперед, а Амар Рахманович сравнял счет. После 56 минуты забивали только хозяева. Вторые мячи на счету Соболева и Промеса, еще один мяч забил Руслан Литвинов. Статистические показатели игры «Спартак» — «Крылья Советов»:

xG 1,40:2,26;

удары 12:12;

удары в створ 5:7;

угловые 3:4;

атаки 81:53;

опасные атаки 53:26;

навесы 16:11.

Три победы в трех турах РПЛ стали хорошим ответом на серию из поражений от «Ростова» и «Зенита». проблемой «Спартака» остается не самая лучшая игра в обороне. Результат приносят игроки атаки. В хорошей форме Промес и Соболев. В 6 из 7 игр в чемпионате «Спартак» пропускает. Не забил красно-белым только «Локомотив». Результаты «Спартака» в чемпионате России 2022/2023.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» на третьем месте с 25 набранными очками. Столько же баллов у идущего вторым «Ростова». Команда Валерия Карпина выше за счет победы в очной встрече. Разница голов 29:14. «Спартак» вторая команда РПЛ по результативности после «Зенита (33 гола). По игре в гостях «Спартак» на первом месте в РПЛ. В Кубке России у красно-белых три домашние победы. «Спартак» обыграл «Крылья Советов» 1:0 и 3:0 «Зенит» с «Факелом». Разница голов 7:0. Столичный клуб лидирует в группе. Любой результат кроме поражения в основное время гарантирует досрочный выход в плей-офф турнира.

Самые результативные игроки «Спартака» в сезоне:

Квинси Промес — 14 голов и 5 голевых передач;

Александр Соболев — 8 голов и 5 голевых передач;

Роман Зобнин — 3 гола и 1 голевая передача.

Из-за травм игру с «Факелом» пропустят Виктор Мозес, Кристофер Мартинс, Наиль Умяров и Михаил Игнатов. Из-за дисквалификации не сыграет новичок «Спартака» Кейта Бальде.

Личные встречи

Общая история очных встреч насчитывает 15 игр. Баланс побед 10:3 в пользу «Спартака», при 2 ничьих. В рамках Кубка России команды сыграли один матч. Победа «Спартака» 3:0. В чемпионате России у команд 7 игр: 6 побед «Спартака» и 1 победа «Факела. Общая разница голов 34:10.

В современной истории у «Спартака» две победы с форой -2,5. Победа 3:0 дома в Кубке и победа 4:1 в гостях в РПЛ.

Прогноз на матч Кубка России «Факел» — «Спартак»

В результатах команд в последних встречах можно выделить следующие тренды:

Победа «Спартака» за 1,69 — «Спартак» выиграл 9 из 10 очных матчей во всех турнирах;

ТБ2,5 за 1,67 — в 20-ти крайних игр команд в среднем забивается 3 и более гола;

ИТБ0,5 «Факела» за 1,48 — голевая серия «Факела» 7 матчей в РПЛ, «Спартак» пропускает в 6 из 7 игр чемпионата.

Команды показали противоположный результат в Кубке России. Хозяева не забивают и проиграли все три матча. Гости не пропускают и выиграли все три игры. Все три матча «Спартак» сыграл дома, впереди гостевые игры. «Факел» оказывает серьезное сопротивление соперникам в домашних играх. С приходом Пятибратова воронежцы стали действовать более прагматично и стараются использовать слабые стороны оппонентов. В последней игре «Факел» забил «Зениту» и взял одно очко. «Спартак» подойдет к матчу с воронежцами после сложного дерби с ЦСКА. Основная ставка на матч: гол «Факела» с коэффициентом 1,48.

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