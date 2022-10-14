Саа о Санчо: «Он из Вест-Индии, как и я, мы расслаблены, это наш стиль. «МЮ» – хрупкая команда, плеймейкерам приходится защищаться»
Луи Саа не согласен с критикой Джейдона Санчо.
– Если в целом посмотреть на то время, которое Санчо провел в «Манчестер Юнайтед», на ваш взгляд, он стоит 85 миллионов евро, которые за него заплатили?
– Сложно сказать. Дело не только в нем и его форме.
Возможно, он был физически не готов, когда перешел в команду. Есть улучшения в его приверженности, он ставит себя во благо команды, нет проблем с отношением к делу.
Дело в составе. Не думаю, что команда в целом играла хорошо, что позволило бы плеймейкерам играть творчески, потому что им приходится защищаться, а «Ман Юнайтед» – хрупкая команда. Мы увидели это против «Ман Сити».
Он из Вест-Индии, как и я, и мы расслаблены, это наш стиль.
Когда у команды есть проблемы, мы хотим видеть таких игроков, как Рой Кин и Джон О’Ши. Это не стиль Джейдона, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
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