Саа о Санчо: «Он из Вест-Индии, как и я, мы расслаблены, это наш стиль. «МЮ» – хрупкая команда, плеймейкерам приходится защищаться»

Луи Саа не согласен с критикой .

– Если в целом посмотреть на то время, которое Санчо провел в «Манчестер Юнайтед», на ваш взгляд, он стоит 85 миллионов евро, которые за него заплатили?

– Сложно сказать. Дело не только в нем и его форме.

Возможно, он был физически не готов, когда перешел в команду. Есть улучшения в его приверженности, он ставит себя во благо команды, нет проблем с отношением к делу.

Дело в составе. Не думаю, что команда в целом играла хорошо, что позволило бы плеймейкерам играть творчески, потому что им приходится защищаться, а «Ман Юнайтед» – хрупкая команда. Мы увидели это против «Ман Сити».

Он из Вест-Индии, как и я, и мы расслаблены, это наш стиль.

Когда у команды есть проблемы, мы хотим видеть таких игроков, как Рой Кин и Джон О’Ши. Это не стиль Джейдона, – сказал бывший футболист .