Квинси Промес: «Можем называть Соболева лучшим российским форвардом, если продолжит играть как сейчас»

Полузащитник похвалил форварда .

«Если он продолжит играть как сейчас, то точно мы можем говорить, что он лучший российский нападающий прямо сейчас.

У нас замечательный дуэт», – отметил Промес.

За 11 матчей в текущей Мир РПЛ Соболев отметился 6 голами и 4 результативными передачами. У Промеса 11 голов и 5 ассистов за 12 игр.

Подробно со статистикой россиянина можно ознакомиться здесь, нидерландца – тут.