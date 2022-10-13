Квинси Промес: «Можем называть Соболева лучшим российским форвардом, если продолжит играть как сейчас»
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес похвалил форварда Александра Соболева.
«Если он продолжит играть как сейчас, то точно мы можем говорить, что он лучший российский нападающий прямо сейчас.
У нас замечательный дуэт», – отметил Промес.
За 11 матчей в текущей Мир РПЛ Соболев отметился 6 голами и 4 результативными передачами. У Промеса 11 голов и 5 ассистов за 12 игр.
Подробно со статистикой россиянина можно ознакомиться здесь, нидерландца – тут.
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