Промес признан лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2021/22. Хавбек получил приз «Золотой кабан» в 3-й раз в карьере

Квинси Промес признан лучшим игроком в прошлом сезоне.

Нидерландский полузащитник победил в голосовании болельщиков и получил награду «Золотой кабан» в третий раз в карьере.

В сезоне-2021/22 Промес провел 31 матч за красно-белых во всех турнирах. Он забил 12 голов и сделал 5 ассистов.

«Этот момент очень много значит для меня. Это огромная честь для меня. Возможно, в ежедневной работе мы не успеваем подумать о том, как много это значит. Впереди у нас тяжелая игра в воскресенье. Но теперь я понимаю, что все тренировки привели меня к тому. Это прекрасная награда, она придаст мне новые силы и новые импульсы. Это мотивирует меня», – цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Приз «Золотой кабан» вручается с 2002 года. Ранее обладателями награды становились Владимир Бесчастных, Егор Титов, Войцех Ковалевски, Роман Павлюченко, Стипе Плетикоса, Алекс Веллитон, Андрей Дикань, Дмитрий Комбаров, Юра Мовсисян, Массимо Каррера, Луис Адриано, Георгий Джикия, Александр Максименко и Йордан Ларссон.

Фото: https://www.championat.com/