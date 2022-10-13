Квинси Промес: «Дерби с ЦСКА – самое красивое и важное. «Спартак» в отличной форме и сделает все для победы»

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Квинси Промес сообщил о желании «Спартака» одержать победу над ЦСКА в 13-м туре Мир РПЛ.

«Мы серьезным образом готовимся к игре. Мы в хорошей форме, мы готовы к матчу с ЦСКА. Хотим победить – это самое красивое и важное дерби.

Акинфеев и Вернблум всегда доставляли мне непростую жизнь во всех матчах с ЦСКА. Это будет тяжелая игра, у соперника хорошая команда. Но мы в отличной форме. Сделаем все, чтобы победить», – заявил полузащитник.

ЦСКА примет «Спартак» 16 октября. Начало – в 20:00 по московскому времени.

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