Квинси Промес: «Дерби с ЦСКА – самое красивое и важное. «Спартак» в отличной форме и сделает все для победы»

сообщил о желании «Спартака» одержать победу над ЦСКА в 13-м туре Мир .

«Мы серьезным образом готовимся к игре. Мы в хорошей форме, мы готовы к матчу с ЦСКА. Хотим победить – это самое красивое и важное дерби.

Акинфеев и Вернблум всегда доставляли мне непростую жизнь во всех матчах с ЦСКА. Это будет тяжелая игра, у соперника хорошая команда. Но мы в отличной форме. Сделаем все, чтобы победить», – заявил полузащитник.

примет 16 октября. Начало – в 20:00 по московскому времени.