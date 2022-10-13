«Ван Дейк захочет показать максимум и сказать: «Сегодня Холанд не забьет». Экс-форвард Гоутер о матче «Сити» с «Ливерпулем»

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Экс-форвард «Манчестер Сити» Шон Гоутер высказался об игре клуба с «Ливерпулем» 16 октября.

«Вирджил ван Дейк сейчас не в лучшей форме, но если вы любите футбол, то наверняка хотите посмотреть на противостояние двух лучших футболистов. И все же я думаю, что это один из тех матчей, в котором ван Дейк, независимо от текущей формы, захочет показать максимум и сказать: «Сегодня Холанд не забьет. «Сити» сегодня не забьет». Ван Дейк будет настроен именно на это.

В то же время и Холанд будет думать: «Пора им познакомиться со мной, если они еще обо мне не слышали». Поэтому, я считаю, это будет прекрасный матч.

По-моему, Холанд и сам говорил, что ван Дейк – один из сложнейших соперников, с которым ему приходилось сталкиваться. Оба игрока постараются сыграть наилучшим образом», – отметил Гоутер.

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