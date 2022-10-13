Крыховяк будет тренироваться с «Легией» до ЧМ-2022. Летом он перешел из «Краснодара» в «Аль-Шабаб»

присоединился к «Легии».

Польский клуб объявил, что со второй половины октября полузащитник будет тренироваться в расположении команды в рамках подготовки к чемпионату мира-2022.

Напомним, в июле Крыховяк перешел в саудовский из на год. 15 октября «Аль-Шабаб» проведет матч против «Аль-Халиджа» в 8-м туре чемпионата, после чего в лиге будет сделан перерыв до декабря.

пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. сыграет в группе с Мексикой, Саудовской Аравией и Аргентиной.