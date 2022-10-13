Крыховяк будет тренироваться с «Легией» до ЧМ-2022. Летом он перешел из «Краснодара» в «Аль-Шабаб»

Теги Сборная Польши по футболу высшая лига Польша Легия высшая лига Саудовская Аравия Гжегож Крыховяк Краснодар ЧМ-2022 Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

Гжегож Крыховяк присоединился к «Легии».

Польский клуб объявил, что со второй половины октября полузащитник будет тренироваться в расположении команды в рамках подготовки к чемпионату мира-2022.

Напомним, в июле Крыховяк перешел в саудовский «Аль-Шабаб» из «Краснодара» на год. 15 октября «Аль-Шабаб» проведет матч против «Аль-Халиджа» в 8-м туре чемпионата, после чего в лиге будет сделан перерыв до декабря.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Польши сыграет в группе с Мексикой, Саудовской Аравией и Аргентиной. 

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