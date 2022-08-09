Крыховяк о Рыбусе, оставшемся в России: «Никто из игроков Польши его не осуждает. Кто знает, не будет ли его решение лучше, чем насильный переворот жизни с ног на голову»

оценил решение Мачея Рыбуса остаться в чемпионате России.

В июне «Спартак» подписал польского защитника как свободного агента, заключив с ним контракт до 2024 года. После этого экс-игрока «Локомотива» исключили из сборной Польши.

– Летом вы были в России несколько дней, каково это было?

– Как человек извне, я старался не говорить о ситуации на Украине, хотя, конечно, мы все равно обсуждали это.

Не хочу, чтобы это звучало странно, но в России все совершенно нормально. Если бы я отключил телефон и не получал информацию извне, я бы подумал, что ничего не происходит.

– Что ты имеешь в виду?

– После моего возвращения русские приняли меня очень доброжелательно, с улыбкой на лице, хотя я знаю, что после всех событий местная пресса всегда пыталась выставить меня в негативном свете. Но меня это не беспокоит. Не ко всему нужно относиться серьезно.

– продолжает карьеру в чемпионате России.

– Мачей сильнее связан с Россией, чем я. Он там давно живет, у него русская жена и дети. Для него это второй дом.

Не обманывайте себя – какое-то время ситуация на Украине будет продолжаться, но в какой-то момент все вернется на круги своя. И глядя сквозь призму времени, в более отдаленной перспективе, кто знает, не будет ли его решение остаться лучше, чем если бы он насильно перевернул свою профессиональную и личную жизнь с ног на голову.

– В отношении игроков сборной Польши к Рыбусу что-то изменилось? Мы знаем, что его вызовут в команду, потому что он остался в России.

– Нет, никто из ребят его не осуждает. После этой ситуации я позвонил Мачею и поддержал его. Я отношусь к нему как к другу, и я знаю, что ему было нелегко.

Разочарование и нервы, которые копятся внутри, можно вылить, например, на такого парня как Рыбус. Однако он просто легкая мишень, – высказался экс-игрок в интервью SportoweFakty.

Рыбуса забанили в сборной Польши – из-за того, что перешел в «Спартак» и остался в России