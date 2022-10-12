Хапов готовит «Локомотив» к матчу с «Торпедо» (Metaratings)
«Локомотив» провел первую тренировку после увольнения главного тренера Йозефа Циннбауэра.
Накануне утром занятиями руководил Заур Хапов, работавший помощником немца.
По данным Metaratings, именно Хапов будет управлять тренировочным процессом «Локо» до тех пор, пока не будет назначен новый главный тренер.
15 октября красно-зеленые сыграют в гостях с «Торпедо» в рамках 13-го тура Мир РПЛ.
Сообщалось, что «Локомотив» могут возглавить Михаил Галактионов («Пари НН») или Игорь Осинькин («Крылья Советов»).
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