Хапов готовит «Локомотив» к матчу с «Торпедо» (Metaratings)

ив» провел первую тренировку после увольнения главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Накануне утром занятиями руководил , работавший помощником немца.

По данным Metaratings, именно Хапов будет управлять тренировочным процессом «Локо» до тех пор, пока не будет назначен новый главный тренер.

15 октября красно-зеленые сыграют в гостях с в рамках 13-го тура Мир .

Сообщалось, что «Локомотив» могут возглавить Михаил Галактионов («Пари НН») или Игорь Осинькин («Крылья Советов»).