Кунде заменили на 23-й минуте матча с Австрией в Лиге наций – вероятно, из-за мышечной травмы

получил травму во время матча сборной .

Защитник вышел в стартовом составе на матч с Австрией в Лиге наций (0:0, первый тайм) и был заменен на 23-й минуте. Перед тем, как покинуть поле, он сел на газон, почувствовав дискомфорт.

Вероятно, у игрока «Барселоны» повреждение мышцы. Вместо него на поле вышел Вильям Салиба.

Кунде перешел в «Барселону» из «Севильи» в летнее трансферное окно. Он провел 3 матча в в составе каталонской команды.

С подробной статистикой Кунде можно ознакомиться здесь.