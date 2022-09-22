Кунде заменили на 23-й минуте матча с Австрией в Лиге наций – вероятно, из-за мышечной травмы

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Жюль Кунде получил травму во время матча сборной Франции

Защитник вышел в стартовом составе на матч с Австрией в Лиге наций (0:0, первый тайм) и был заменен на 23-й минуте. Перед тем, как покинуть поле, он сел на газон, почувствовав дискомфорт. 

Вероятно, у игрока «Барселоны» повреждение мышцы. Вместо него на поле вышел Вильям Салиба. 

Кунде перешел в «Барселону» из «Севильи» в летнее трансферное окно. Он провел 3 матча в Ла Лиге в составе каталонской команды. 

С подробной статистикой Кунде можно ознакомиться здесь

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