Кунде попросил Хави оставить место в заявке «Барсы» на матч с «Реалом» 16 октября. Защитник хочет восстановиться от травмы как можно скорее

Защитник «Барселоны» намерен принять участие в матче с .

По данным As, француз, получивший травму двуглавой мышцы бедра, пообщался с главным тренером «блауграны» и заявил ему о намерении сделать все ради скорейшего возвращения на поле. Футболист попросил оставить для него место в заявке на класико.

Матч 9-го тура между «Барселоной» и «Реалом» пройдет 16 октября.

Кунде получил повреждение в первом тайме матча Лиги наций за сборную против Австрии (2:0). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Депай, Кунде, Де Йонг и еще два игрока «Барсы» сломались в Лиге наций. Под угрозой класико