Сергей Овчинников: «Мы должны всегда поддерживать президента, сплотиться вокруг и отстаивать территориальную целостность и независимость»

высказался об интеграции клубов ЛДНР, Херсона, Запорожья в чемпионат России.

– Как вы сейчас видите интеграцию клубов на приобретенных территориях в российский футбол? То есть их клубы потенциально могут присоединиться к чемпионату России, но тогда будут санкции со стороны УЕФА.

– Как работнику РФС, с моей стороны, было бы неправильно давать такие комментарии. У нас есть руководство страны и РФС, которое даст какие-то комментарии.

Думаю, надо искать и бороться за то, чтобы эти территории рано или поздно представляли официально какие-то клубы в наших соревнованиях: надеюсь, УЕФА нам это разрешит.

Легче всего сделать революцию или поспешные решения, нежели хорошо подумать и правильно все сделать – с наименьшими потерями.

– Вы верите, что УЕФА может не вводить санкции в такой ситуации?

– Не уверен – будут санкции или нет. Просто говорю, что рано или поздно все равно придется выстраивать диалог с УЕФА. Чтобы потерь, которые мы бы не смогли восполнить, было меньше. Верю в позитивный исход любого противостояния.

У нас есть президент и курс страны, которых мы должны всегда поддерживать. На мой взгляд, это очевидно.

Есть русские, россияне, люди разных профессий и конфессий, люди разных национальностей у нас живут. Мы представляем такую великую страну как Россия. Это громкие слова, но мы должны сплотиться вокруг нашего руководства и отстаивать и территориальную целостность, и курс, и нашу независимость. Верю в лучшее, – сказал бывший вратарь и сборной России.