«Семин свободно потянет «Локо». В нем энергии больше, чем в любом из молодых, а опыта не занимать». Батуренко о тренере

Юрий Батуренко считает, что Юрию Семину по силам возглавлять .

На прошлой неделе с поста главного тренера москвичей был уволен Йозеф Циннбауэр.

– Последний раз мы общались с Семиным неделю назад, но «Локомотив» не обсуждали.

– Если Семин предложит пойти к нему ассистентом в «Локомотив», вы готовы?

– Зачем бежать впереди паровоза? Какой об этом смысл сейчас говорить?

– Но вам было бы интересно вернуться в родной клуб?

– Конечно! У «Локомотива» есть шанс поправить положение. С одной стороны, медали упущены, а с другой, еще все может быть.

– Как вы думаете, Семин в 75 лет потянет в «Локомотиве»?

– Он свободно потянет. В нем энергии больше, чем в любом из молодых, а опыта и правильных мыслей не занимать. Болельщики «Локомотива» за него.

– Но еще есть фактор перелетов.

– Семин ведет достаточно активный образ жизни. Не сидит на месте. Он и летает, и ездит за рулем, и плавает, и еще в футбол играет, – сказал экс-ассистент Семина.

Сообщалось, что «Локомотив» могут возглавить Михаил Галактионов («Пари НН») или Игорь Осинькин («Крылья Советов»).