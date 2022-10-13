Терюшков о долгах в «Химках»: «Зарплаты футболистов в разы выше, чем у депутатов. Мой принцип – взаймы никому не давать»

Роман Терюшков высказался о задолженностях в «Химках».

— Вы ушли из «Химок» не потому, что у клуба долг перед футболистами в 300 миллионов и команда в последних 11 матчах проиграла девять раз?

— Нет, конечно, это не связано. Относительно долгов мне сложно что-либо сказать. Я в структуру управления никогда не лез. Но знаю, что клуб уже третий сезон играет в Премьер-лиге, клуб с бюджетными источниками, с основным спонсором.

Понятно, что периодически возникают какие-то кассовые разрывы, но ни разу за это время не было такого, чтобы кому-то в «Химках» не выплатили зарплату или кого-то обделили. И я не понимаю, почему так сильно это сейчас раздувается.

— Вчера агент Идову сказал, что с июня ничего не платили. Три месяца...

— Мне сложно судить. Надо смотреть в контрактах, через сколько они получают. Но пусть клуб дает комментарии, не хочу говорить.

— Три месяца человек без зарплаты.

— Не могу сказать, честно. Насколько знаю, там техническая история была с получением цифровой подписи. Но больше ничего не могу прокомментировать. Надеюсь, в ближайшее время зарплата у ребят появится и все вопросы снимутся.

— Вы, как преданный болельщик «Химок» и человек довольно состоятельный, готовы дать взаймы кому-то из футболистов клуба, если обратятся?

— Мой жизненный принцип — взаймы никому никогда не давал, но никто никогда и не обращался. Если не хочешь заиметь врагов, не бери в долг и не давай взаймы. И заработные платы футболистов в разы выше, чем у депутатов, – сказал депутат Госдумы РФ, бывший член наблюдательного совета подмосковного клуба.