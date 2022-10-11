Агент Идову: «Последнюю зарплату в «Химках» Брайан получил в июне. С тех пор никаких выплат»

Агент Брайана Идову рассказал о непростой ситуации игрока в «Химках».

Накануне появилась информация, что главный тренер команды отстранил 30-летнего защитника и еще двоих футболистов от тренировок.

«Никаких выплат не было, последнюю зарплату Брайан получил в июне – с тех пор никаких денег клуб не давал.

Клуб обещал, но так ничего и не заплатил. Там происходит что-то очень странное», – сказал агент Идову Вильям Д’Авила.