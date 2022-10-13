Шесть голов, спасительный дубль Левандовского: смотрите видеообзор матча «Барселона» – «Интер»
Смотрите видеообзор матча «Барселона» – «Интер» (3:3).
Каталонцы на своем поле сыграли с миланцами вничью в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.
На 40-й минуте счет открыл Усман Дембеле, Николо Барелла ответил после перерыва на 50-й, а Лаутаро Мартинес вывел гостей вперед.
Затем «Барса» дважды отыгрывалсь в счете. Сперва Роберт Левандовски забил на 82-й минуте, Робин Гозенс опять вывел «Интер» вперед на 89-й, и Левандовски снова забил на 92-й.
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