Шесть голов, спасительный дубль Левандовского: смотрите видеообзор матча «Барселона» – «Интер»

Смотрите видеообзор матча – «Интер» (3:3).

Каталонцы на своем поле сыграли с миланцами вничью в рамках 4-го тура чемпионов.

На 40-й минуте счет открыл , Николо Барелла ответил после перерыва на 50-й, а вывел гостей вперед.

Затем «Барса» дважды отыгрывалсь в счете. Сперва Роберт Левандовски забил на 82-й минуте, Робин Гозенс опять вывел вперед на 89-й, и Левандовски снова забил на 92-й.