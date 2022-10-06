Тренер «Хетафе» Флорес: «Бензема станет следующим обладателем «Золотого мяча», а если нет, то мы начнем сомневаться в этих решениях»

Главный тренер «Хетафе» назвал следующим обладателем «Золотого мяча».

«Бензема станет следующим обладателем «Золотого мяча», а если нет, то нам придется начать сомневаться в этих решениях.

Карим делает на поле все, но мы будем играть не только против него, нам предстоит много личных противостояний [с игроками «Реала»], – сказал Форес.

Матч – в 8-м туре состоится 8 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.