Тренер «Хетафе» Флорес: «Бензема станет следующим обладателем «Золотого мяча», а если нет, то мы начнем сомневаться в этих решениях»

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Главный тренер «Хетафе» Кике Флорес назвал Карима Бензема следующим обладателем «Золотого мяча».

«Бензема станет следующим обладателем «Золотого мяча», а если нет, то нам придется начать сомневаться в этих решениях.

Карим делает на поле все, но мы будем играть не только против него, нам предстоит много личных противостояний [с игроками «Реала»], – сказал Форес.

Матч «Хетафе»«Реал» в 8-м туре Ла Лиги состоится 8 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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