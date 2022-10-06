Контракт Бензема с «Реалом» автоматически продлится при получении «Золотого мяча» (Relevo)
В контракте Карима Бензема с «Реалом» есть опция автоматического продления.
По информации Relevo, в контракте нападающего есть пункт, согласно которому договор будет автоматически продлен на один сезон, если француз выиграет «Золотой мяч».
Действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.
Церемония вручения «Золотого мяча»-2022 пройдет 17 октября в Париже.
В 5 матчах нынешнего сезона Ла Лиги 34-летний футболист забил 3 гола и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.
Комментарии