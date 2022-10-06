Контракт Бензема с «Реалом» автоматически продлится при получении «Золотого мяча» (Relevo)

В контракте с есть опция автоматического продления.

По информации Relevo, в контракте нападающего есть пункт, согласно которому договор будет автоматически продлен на один сезон, если француз выиграет .

Действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Церемония вручения «Золотого мяча»-2022 пройдет 17 октября в Париже.

В 5 матчах нынешнего сезона 34-летний футболист забил 3 гола и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.