Нагельсманн о 5:0 с «Викторией»: «Бавария» быстро сняла все вопросы и контролировала игру. Движемся в верном направлении»

Главный тренер «Баварии» подвел итоги матча с «Викторией» (5:0).

«Парни хорошо выступили. Именно так и нужно подходить к игре. Мы быстро сняли все вопросы по итогу матча и затем контролировали его ход.

Учитывая предстоящий в воскресенье матч [с «Боруссией» ], это важная и заслуженная победа, показавшая, что мы движемся в верном направлении», – отметил Нагельсманн.

«Бавария» 31 матч не проигрывает в группе ЛЧ – она побила рекорд «Реала». Мюнхенцы забили в каждом из них