Фердинанд о Мбаппе: «Нельзя давать игроку такую власть, что он становится больше клуба. Трудно поверить, что он ноет, играя с Неймаром и Месси»

Теги ПСЖ Рио Фердинанд Уэйн Руни Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Килиан Мбаппе Футбол

Рио Фердинанд прокомментировал слухи о желании Килиана Мбаппе уйти из «ПСЖ».

«Думаю, «ПСЖ» будет разочарован. Одноклубники точно будут, потому что знают, какой негатив это приносит.

Он чем-то недоволен, мы слышим, что он не хочет играть на нынешней позиции. Уэйн Руни ненавидел, когда его просили играть на левом фланге, но он был готов пожертвовать собой ради товарищей по команде.

Вообще-то Килиан просыпается и идет играть с Неймаром и Месси. Все бы хотели этого, точно. Трудно поверить, что при этом Мбаппе ноет.

Думаю, что клуб не должен давать игроку такую власть, что он становится больше клуба. Выглядит так, будто Мбаппе в этих отношениях главный, и это неправильно.

Сейчас в футболе много денег, но игрок должен с уважением относиться к клубу. Мы не знаем ситуацию, но я никогда не был больше, чем клуб», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

Похоже, Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ». Что об этом известно?

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