Поттер о 2:0 с «Миланом»: «Нам немного повезло, что они остались вдесятером. Увезти отсюда три очка – фантастика»
Грэм Поттер остался доволен игрой «Челси» в матче с «Миланом».
Лондонцы вновь победили итальянский клуб, выиграв в 4-м туре Лиги чемпионов со счетом 2:0.
На прошлой неделе в Лондоне «синие» разгромили «россонери» со счетом 3:0.
«Приехать сюда и выиграть непросто. Отдаю должное игрокам, они были очень хороши. Нам немного повезло, что соперник остался вдесятером. В целом игра получилась хорошей. Приятно не пропустить, а уехать отсюда с тремя очками – фантастика».
Об удалении Томори
«Трудно было увидеть с того места, где я сидел. Показалось, что он положил руку на Мэйсона, который выходил на ворота. Нужно пересмотреть получше. Здорово, что мы получили пенальти, а Жоржиньо его реализовал. К этому моменту также привел хороший розыгрыш.
Хочется контролировать игру, но не быть слишком пассивным. А тут такая атмосфера, один эпизод приводит к голу, стадион взрывается – и команда чувствует, как будто у них появился дополнительный игрок».
О Мэйсоне Маунте
«Он очень важен. У него была желтая и он много играет, так что в перерыве мы решили дать ему передохнуть. Он сыграл фантастическим образом, постоянно создавал угрозу. Я был очень доволен им с самого начала матча, это крайне важный футболист», – сказал главный тренер «Челси».
Комментарии