Поттер о 2:0 с «Миланом»: «Нам немного повезло, что они остались вдесятером. Увезти отсюда три очка – фантастика»

остался доволен игрой «Челси» в матче с .

Лондонцы вновь победили итальянский клуб, выиграв в 4-м туре чемпионов со счетом 2:0.

На прошлой неделе в Лондоне «синие» разгромили «россонери» со счетом 3:0.

«Приехать сюда и выиграть непросто. Отдаю должное игрокам, они были очень хороши. Нам немного повезло, что соперник остался вдесятером. В целом игра получилась хорошей. Приятно не пропустить, а уехать отсюда с тремя очками – фантастика».

Об удалении Томори

«Трудно было увидеть с того места, где я сидел. Показалось, что он положил руку на Мэйсона, который выходил на ворота. Нужно пересмотреть получше. Здорово, что мы получили пенальти, а его реализовал. К этому моменту также привел хороший розыгрыш.

Хочется контролировать игру, но не быть слишком пассивным. А тут такая атмосфера, один эпизод приводит к голу, стадион взрывается – и команда чувствует, как будто у них появился дополнительный игрок».

О Мэйсоне Маунте

«Он очень важен. У него была желтая и он много играет, так что в перерыве мы решили дать ему передохнуть. Он сыграл фантастическим образом, постоянно создавал угрозу. Я был очень доволен им с самого начала матча, это крайне важный футболист», – сказал главный тренер .