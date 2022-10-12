Обухов возобновляет тренировки с «Оренбургом». Форварда дважды отстраняли за допинг

рассказал, когда вернется к тренировкам с «Оренбургом».

В июле 2021 года нападающий был дисквалифицирован на полгода за применение допинга в 2013-м. После этого «Ростов», за который тогда выступал Обухов, расторг с ним контракт.

В декабре 2021 года, когда Обухов отбыл дисквалификацию, он стал игроком . В июне 2022 года 30-летнего форварда по решению Спортивного арбитражного суда вновь отстранили от футбольной деятельности на полгода.

— 17 октября я уже смогу тренироваться с командой. Контактирую через представителей. Общаемся с клубом. Договорились, что как только начинается срок, когда я могу тренироваться, сразу прилетаю и приступаю к тренировкам. Так что 17-го числа иду на занятие.

— В каком вы сейчас физическом состоянии?

— Я сейчас тренируюсь индивидуально. Так что поддерживаю вполне нормальное состояние. Не пиковое, конечно. Но в неплохой форме.

— Сколько минут прямо сейчас сможете отыграть?

— Минут 30 точно.

— Соответственно, когда сможете играть?

— 17 декабря могу выходить играть. Жаль только, что сезон уходит на паузу.

— Значит, на сборы вы полетите вместе с «Оренбургом»?

— Естественно.

— Вы возвращаетесь к тренировкам — контракт сразу возобновляется?

— Да. Контракт был приостановлен до момента возобновления тренировок. Насколько я понимаю, по правилам игрок без контракта не может тренироваться с профессиональной командой, – сказал Обухов.