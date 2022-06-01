Обухов о возвращении в «Спартак»: «Конечно, готов, но это на уровне фантастики»

допустил возможность возвращения в «Спартак».

– Спустя время можете сказать, что не получилось в «Спартаке»?

– Была конкуренция, где-то мой уровень на тот момент не соответствовал клубу. Возможно, можно было бы меня подпускать, давать игровое время. Тогда могло бы что-то получиться, но каждый тренер строит игру по-своему, поэтому я решил уйти.

– закрылся. Вы расстроились, когда узнали об этом?

– Да, очень обидно, что команды больше нет, за тренерский штаб, который там работал. На протяжении долгого времени много российских футболистов оттуда попали в большой футбол.

– Ваноли сказал, что ему не помешал бы еще один форвард. Готовы ли вы рассмотреть предложение и вернуться в клуб?

– Конечно, но это на уровне фантастики. У меня есть контракт с , и больше я ни о чем не думаю на данный момент, – сказал 30-летний форвард.