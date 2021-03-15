ФИФА отстранила Обухова за допинг до декабря 2021-го. Игрок «Ростова» признал вину и сотрудничал

Антидопинговый комитет ФИФА наложил санкции на трех российских игроков – Владимира Обухова, Ивана Князева и Дарью Мещерякову.
По результатам допинг-контроля, проведенного в 2013 году, и последующего анализа данных, все три игрока уличены в использовании запрещенных веществ: метандиенона (разновидность анаболических стероидов) – в случае Обухова и Князева, фуросемида (мочегонный препарат) – в случае Мещеряковой. Таким образом, были нарушены статья 7 Антидопингового регламента и статья 17 Дисциплинарного кодекса ФИФА.
Князев и Мещерякова дисквалифицированы на два года. Обухов, сотрудничавший с ФИФА и признавший нарушение, отстранен от футбола на шесть месяцев – до 2 декабря 2021 года.
28-летний Князев в прошлом сезоне выступал за «Звезду». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
С показателями 29-летнего Обухова, в минувшем сезоне представлявшего «Ростов», можно ознакомиться тут.
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