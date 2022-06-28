Обухов снова отстранен на полгода за допинг в 2013 году. «Оренбург» заявил, что будет ждать форварда

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Дисквалификация нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова за допинг продлена.

В июле 2021 года форвард был дисквалифицирован на полгода за применение допинга в 2013 году. После этого «Ростов», за который тогда выступал Обухов, расторг с ним контракт. В декабре 2021 года, когда Владимир отбыл дисквалификацию, он стал игроком «Оренбурга».

Сегодня «Оренбург» сообщил, что Обухов вновь отстранен от футбольной деятельности. Срок дисквалификации – полгода.

«Спортивный арбитражный суд (CAS) по апелляционной жалобе Всемирного антидопингового агентства (WADA) пересмотрел решение о дисквалификации Владимира Обухова, полученной им в 2021 году во время выступления за «Ростов» за допинг-пробу, которая была взята еще в 2013 году на сборах молодежной сборной России.

Согласно решению, нападающий Владимир Обухов вновь ограничен от деятельности, связанной с футболом, на полгода.

Футбольный клуб «Оренбург» искренне сожалеет о сложившейся ситуации и, подчиняясь решению CAS, прекращает работу Владимира на сборах. В настоящий момент Владимир Обухов покинул расположение команды. Будем ждать Владимира после решения озвученных выше проблем», – сказано в заявлении клуба.

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