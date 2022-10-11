«Месси – лучший игрок мира, но у «ПСЖ» и без него фантастический подбор игроков». Тренер «Бенфики» перед матчем ЛЧ

Главный тренер «Бенфики» высказался о перед матчем с «ПСЖ».

Аргентинский форвард пропустит сегодняшний матч из-за повреждения.

«Радоваться травме игрока соперника неправильно. Для меня Лионель Месси – это по-прежнему лучший игрок мира.

Конечно, если он не выйдет на поле, тактика может поменяться, но это в любом случае команда мирового класса с фантастическим подбором игроков. Нам надо сосредоточиться на себе», – заявил .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.