«Месси – лучший игрок мира, но у «ПСЖ» и без него фантастический подбор игроков». Тренер «Бенфики» перед матчем ЛЧ

Теги ПСЖ высшая лига Португалия Бенфика Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Рогер Шмидт Футбол

Главный тренер «Бенфики» высказался о Лионеле Месси перед матчем с «ПСЖ».

Аргентинский форвард пропустит сегодняшний матч Лиги чемпионов из-за повреждения.

«Радоваться травме игрока соперника неправильно. Для меня Лионель Месси – это по-прежнему лучший игрок мира.

Конечно, если он не выйдет на поле, тактика «ПСЖ» может поменяться, но это в любом случае команда мирового класса с фантастическим подбором игроков. Нам надо сосредоточиться на себе», – заявил Рогер Шмидт.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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