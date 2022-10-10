Месси не сыграет с «Бенфикой». Он пропустил сегодняшнюю тренировку «ПСЖ»

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Лионель Месси по-прежнему не вернулся к тренировкам в общей группе.

Нападающий «ПСЖ», пропустивший матч с «Реймсом» (0:0) из-за травмы, не принимал участия в сегодняшнем занятии парижан.

Таким образом, 35-летний аргентинец не сыграет во вторник против «Бенфики» в Лиге чемпионов.

У Месси контрактура икроножной мышцы. «ПСЖ» не будет рисковать его здоровьем и выпускать до полного восстановления.

Статистику выступлений форварда можно изучить здесь.

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