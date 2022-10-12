У «Челси» 4 победы подряд при Поттере и 1 ничья – в первом матче Грэма

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«Челси» не проигрывает при Грэме Поттере.

Сегодня лондонская команда обыграли «Милан» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0). Это 4-я победа «синих» под руководством английского специалиста.

«Челси» не выиграл лишь один матч при Поттере – против «Зальцбурга» во 2-м туре ЛЧ (1:1). Это была первая игра 47-летнего специалиста на посту главного тренера лондонцев.

Следующий матч «синие» проведут 16 октября – против «Астон Виллы» в 11-м туре АПЛ

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