У «Челси» 4 победы подряд при Поттере и 1 ничья – в первом матче Грэма

«Челси» не проигрывает при .

Сегодня лондонская команда обыграли в 4-м туре группового этапа чемпионов (2:0). Это 4-я победа «синих» под руководством английского специалиста.

не выиграл лишь один матч при Поттере – против «Зальцбурга» во 2-м туре ЛЧ (1:1). Это была первая игра 47-летнего специалиста на посту главного тренера лондонцев.

Следующий матч «синие» проведут 16 октября – против «Астон Виллы» в 11-м туре .