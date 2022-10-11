«Не считаю, что «Милан» недостаточно силен. Такие великие клубы не проводят двух плохих игр подряд». Силва о победе «Челси» 3:0 и ответном матче

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Защитник «Челси» Тиаго Силва высказался о «Милане» перед матчем Лиги чемпионов.

Команды сегодня встретятся в Милане в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В 3-м туре лондонская команда дома одержала победу со счетом 3:0.

«Не считаю, что «Милан» недостаточно силен. У них был плохой матч на прошлой неделе, это случается, но такие великие клубы не позволяют себе двух плохих игр подряд.

Они великолепно сыграли в субботу с «Ювентусом» и постараются выдать еще один классный матч.

Могу только предупредить партнеров, что нам придется очень постараться, потому что играть на «Сан-Сиро» против «Милана» всегда чрезвычайно сложно», – сказал бразилец, ранее выступавший за «россонери».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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