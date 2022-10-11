Поттер перед матчем на «Сан-Сиро»: «Игра будет совсем другой. «Милан» и «Челси» примерно равны по силам»
Главный тренер «Челси» высказался в преддверии гостевого матча с «Миланом» в Лиге чемпионов.
На прошлой неделе в Лондоне «синие» разгромили «россонери» со счетом 3:0.
«Мы очень хотим выиграть на «Сан-Сиро» и постараемся это сделать. Это невероятный стадион, и игра будет совсем другой. «Милан» постарается воспользоваться преимуществом родных стен, как это сделали мы.
Две хорошие команды, примерно равные по силам. С нетерпением жду этого матча», – сказал Грэм Поттер.
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