Поттер перед матчем на «Сан-Сиро»: «Игра будет совсем другой. «Милан» и «Челси» примерно равны по силам»

Главный тренер высказался в преддверии гостевого матча с «Миланом» в чемпионов.

На прошлой неделе в Лондоне «синие» разгромили «россонери» со счетом 3:0.

«Мы очень хотим выиграть на «Сан-Сиро» и постараемся это сделать. Это невероятный стадион, и игра будет совсем другой. постарается воспользоваться преимуществом родных стен, как это сделали мы.

Две хорошие команды, примерно равные по силам. С нетерпением жду этого матча», – сказал .