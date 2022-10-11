Анри о Мбаппе: «В «Барсе» я ненавидел играть на фланге, но делал это на благо команды. Клуб выше всего остального»

высказался по поводу желания покинуть «ПСЖ».

В числе причин форварда парижан уйти называют его недовольство позицией на поле.

«Никто не любит, когда тебя используют для того, в чем ты не очень хорош. Но интересы клуба выше всего остального.

Я приведу пример из своей карьеры. В «Барселоне» мне не нравилось играть на фланге. Я ненавидел это. Но я делал это ради команды.

Было одно правило: босс просит тебя о чем-то – выполняй на благо команды. И ведь при этом она побеждает!

Если бы она проигрывала, тогда бы я понял претензии», – сказал бывший нападающий сборной Франции.

Похоже, Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ». Что об этом известно?