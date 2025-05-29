«Севилья» поздравила Мареску с победой в Лиге конференций. Президент «Бетиса» ответил: «Я тоже поздравляю «Севилью» с тем, что она осталась в Ла Лиге»
Президента «Бетиса» разозлило то, что «Севилья» поздравила Энцо Мареску.
«Челси» под руководством итальянского специалиста стал победителем Лиги конференций, победив «Бетис» в финале турнира со счетом 4:1.
После матча «Севилья» опубликовала такой пост: «Поздравляем нашего любимого Энцо Мареску с его первым еврокубковым титулом в качестве тренера». Итальянец играл за «Севилью» с 2005 по 2009 год. Следует отметить, что «Бетис» базируется в том же городе.
Президент «Бетиса» отреагировал на публикацию «Севильи».
«Я тоже поздравляю «Севилью» с тем, что она осталась в Ла Лиге в этом году», – сказал Анхель Аро.
«Севилья» заняла 17-е место в турнирной таблице по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Испании, набрав 41 очко.
Кто выиграет Лигу чемпионов?8038 голосов
ПСЖ
Интер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Partidazo de COPE
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости