«Севилья» поздравила Мареску с победой в Лиге конференций. Президент «Бетиса» ответил: «Я тоже поздравляю «Севилью» с тем, что она осталась в Ла Лиге»

Президента «Бетиса» разозлило то, что «Севилья» поздравила Энцо Мареску.

«Челси » под руководством итальянского специалиста стал победителем Лиги конференций, победив «Бетис» в финале турнира со счетом 4:1.

После матча «Севилья» опубликовала такой пост : «Поздравляем нашего любимого Энцо Мареску с его первым еврокубковым титулом в качестве тренера». Итальянец играл за «Севилью» с 2005 по 2009 год. Следует отметить, что «Бетис » базируется в том же городе.

Президент «Бетиса» отреагировал на публикацию «Севильи».

«Я тоже поздравляю «Севилью» с тем, что она осталась в Ла Лиге в этом году», – сказал Анхель Аро.

«Севилья » заняла 17-е место в турнирной таблице по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Испании , набрав 41 очко.