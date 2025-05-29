Джанлуиджи Буффон: «Италия больше не рождает таланты, потому что отреклась от самой себя. Мы решили, что должны подражать испанской модели, и что в итоге? Каннаваро и Кьеллини сегодня не выпустили бы»

Джанлуиджи Буффон объяснил кадровые проблемы Италии.

«Италия больше не рождает таланты, потому что отреклась от самой себя. Мы решили, что должны подражать испанской и другим моделям, и что в итоге?

Каннаваро , Феррара , Кьеллини – сегодня их не поставили бы играть. Кьеллини не играл бы, потому что у него в арсенале нет проникающего паса», – сказал экс-голкипер сборной Италии.

Буффон о голкиперах: «Казалось, вратарь уже не может играть, если не делает 30 ассистов, а потом в финал выходит Доннарумма с 16 сэйвами. Последние 10 ЛЧ взяли специалисты по спасениям»