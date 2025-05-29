Руибаль о поражении в финале Лиги конференций: «Больно за болельщиков, они тащили нас на своих плечах. «Бетис» провел охеренный сезон – нужно продолжать в том же духе»
Айтор Руибаль высказался о поражении в финале Лиги конференций.
«Бетис» уступил «Челси» со счетом 1:4 в решающем матче турнира.
«Очень жаль, мы не смогли подарить этот титул болельщикам. Мне больно за них. Они тащили нас на своих плечах. Первый гол подкосил нас. Я хочу сказать им, что дальше – больше. Выше голову. Мы провели охеренный сезон. Давайте продолжать в том же духе».
О первом тайме
«Да, мы были лучше». Первый тайм показал, что мы делали на протяжении всего сезона».
О выходе в финал еврокубка
«Я знаю, чего это стоит. Мы прошли через многое, у нас были сложные отрезки пути. Но мы верим в себя и будем двигаться дальше», – сказал полузащитник «Бетиса».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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