Руибаль о поражении в финале Лиги конференций: «Больно за болельщиков, они тащили нас на своих плечах. «Бетис» провел охеренный сезон – нужно продолжать в том же духе»

Айтор Руибаль высказался о поражении в финале Лиги конференций.

«Бетис» уступил «Челси» со счетом 1:4 в решающем матче турнира.

«Очень жаль, мы не смогли подарить этот титул болельщикам. Мне больно за них. Они тащили нас на своих плечах. Первый гол подкосил нас. Я хочу сказать им, что дальше – больше. Выше голову. Мы провели охеренный сезон. Давайте продолжать в том же духе».

О первом тайме

«Да, мы были лучше». Первый тайм показал, что мы делали на протяжении всего сезона».

О выходе в финал еврокубка

«Я знаю, чего это стоит. Мы прошли через многое, у нас были сложные отрезки пути. Но мы верим в себя и будем двигаться дальше», – сказал полузащитник «Бетиса».