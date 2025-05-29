Иско о поражении в финале Лиги конференций: «Больно. «Челси» полностью переиграл нас во 2-м тайме, футбол не прощает ошибок. Уверен, что «Бетис» вернет долг фанатам»
«Бетис» уступил «Челси» со счетом 1:4 в решающем матче турнира.
«Больно. Очень тяжелый результат после того, что мы увидели в первом тайме. Футбол не прощает ошибок. Несмотря на хороший первый тайм, соперник полностью переиграл нас во втором. Мы были близки к победе. Мы не знали, как воспользоваться преимуществом. В финалах еврокубков ошибки обходятся очень дорого.
Мы опустились слишком глубоко. «Челси» – команда с игроками очень хорошего уровня, обладающая множеством вариантов в составе. Они перевернули ход игры, но счет слишком крупный».
О болельщиках
«Спасибо им. Нам очень жаль, что мы не смогли подарить им этот титул. Мы будем продолжать пытаться. То, что дает нам эта фанаты, невероятно. Это топливо для нас. Мы в долгу перед ними, и я уверен, что мы вернем им его в будущем», – сказал полузащитник «Бетиса».