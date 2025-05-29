Адриано Галлиани: «Берлускони 45 лет был моим учителем жизни. Он говорил мне: «Если встречаешь человека вогнутого – стань выпуклым. Встречаешь человека выпуклого – стань вогнутым»

Адриано Галлиани вспомнил работу на посту генерального директора «Милана».

– Я единственный руководитель клуба, который выиграл Серию C с «Монцей», Серию B с «Монцей», а также Серию А, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира с «Миланом».

– Ваше лучшее приобретение за все время?

– Для многих это табу, но я открыто высказываю свое мнение. За 31 год в «Милане » моим лучшим приобретением был Марко ван Бастен .

– Как бы вы описали Берлускони?

– Он был моим учителем жизни на протяжении 45 лет. Он говорил мне: «Если встречаешь человека вогнутого, стань выпуклым. Если встречаешь человека выпуклого, стань вогнутым», – сказал гендиректор «Монцы».