Адриано Галлиани: «Берлускони 45 лет был моим учителем жизни. Он говорил мне: «Если встречаешь человека вогнутого – стань выпуклым. Встречаешь человека выпуклого – стань вогнутым»
Адриано Галлиани вспомнил работу на посту генерального директора «Милана».
– Я единственный руководитель клуба, который выиграл Серию C с «Монцей», Серию B с «Монцей», а также Серию А, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира с «Миланом».
– Ваше лучшее приобретение за все время?
– Для многих это табу, но я открыто высказываю свое мнение. За 31 год в «Милане» моим лучшим приобретением был Марко ван Бастен.
– Как бы вы описали Берлускони?
– Он был моим учителем жизни на протяжении 45 лет. Он говорил мне: «Если встречаешь человека вогнутого, стань выпуклым. Если встречаешь человека выпуклого, стань вогнутым», – сказал гендиректор «Монцы».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
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