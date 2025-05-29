«Реал» сохраняет надежду на трансфер Виртца. Мадридцы надеются на помощь Алонсо

«Реал» еще надеется подписать Флориана Виртца.

По данным Marca, мадридцы не теряют надежду на то, что трансфер полузащитника «Байера » удастся совершить. В клубе понимают, что «Ливерпуль » находится в более выгодном положении, однако верят, что шанс еще есть.

«Реал » рассчитывает, что привлечь Виртца поможет назначение Хаби Алонсо главным тренером.

В этом сезоне Флориан провел 31 матч в Бундеслиге и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .