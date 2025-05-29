«Реал» сохраняет надежду на трансфер Виртца. Мадридцы надеются на помощь Алонсо
«Реал» еще надеется подписать Флориана Виртца.
По данным Marca, мадридцы не теряют надежду на то, что трансфер полузащитника «Байера» удастся совершить. В клубе понимают, что «Ливерпуль» находится в более выгодном положении, однако верят, что шанс еще есть.
«Реал» рассчитывает, что привлечь Виртца поможет назначение Хаби Алонсо главным тренером.
В этом сезоне Флориан провел 31 матч в Бундеслиге и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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