«Юве» хочет сохранить Коло-Муани на КЧМ. Переговоры о будущем форварда с «ПСЖ» продолжатся в конце июня – начале июля (Николо Скира)

«Ювентус» хочет сохранить Рандаля Коло-Муани на клубный чемпионат мира.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, туринцы ведут переговоры с «ПСЖ », чтобы оставить арендованного форварда в клубе для участия в турнире.

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

Переговоры о будущем футболиста в следующем сезоне планируется провести в период между концом июня и началом июля.

Со статистикой французского нападающего можно ознакомиться здесь .