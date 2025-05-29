«Юве» хочет сохранить Коло-Муани на КЧМ. Переговоры о будущем форварда с «ПСЖ» продолжатся в конце июня – начале июля (Николо Скира)
«Ювентус» хочет сохранить Рандаля Коло-Муани на клубный чемпионат мира.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, туринцы ведут переговоры с «ПСЖ», чтобы оставить арендованного форварда в клубе для участия в турнире.
Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США.
Переговоры о будущем футболиста в следующем сезоне планируется провести в период между концом июня и началом июля.
Со статистикой французского нападающего можно ознакомиться здесь.
Кто выиграет Лигу чемпионов?8031 голос
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
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