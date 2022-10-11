Пеп о Холанде в запасе: «Он очень устал и не успел восстановиться. Мы решили не рисковать»

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Пеп Гвардиола объяснил отсутствие Эрлинга Холанда в составе «Ман Сити» в игре с «Копенгагеном».

Норвежец провел на скамейке запасных матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0).

«Многие игроки не вышли в стартовом составе сегодня, потому что они устали и были изнурены.

Эрлинг не лучшим образом себя чувствовал после матча с «Саутгемптоном» (4:0), Фодена беспокоили определенные проблемы, Бернарду нам тоже вчера сказал, что очень устал.

Холанд заканчивал матч с «Саутгемптоном» очень уставшим, за эти дни он не восстановился и вчера выглядел не лучшим образом.

Сегодня он был чуть лучше, но мы решили не рисковать», – сказал главный тренер «Сити».

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