Пеп о Холанде в запасе: «Он очень устал и не успел восстановиться. Мы решили не рисковать»

объяснил отсутствие в составе в игре с .

Норвежец провел на скамейке запасных матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0).

«Многие игроки не вышли в стартовом составе сегодня, потому что они устали и были изнурены.

Эрлинг не лучшим образом себя чувствовал после матча с (4:0), Фодена беспокоили определенные проблемы, Бернарду нам тоже вчера сказал, что очень устал.

Холанд заканчивал матч с «Саутгемптоном» очень уставшим, за эти дни он не восстановился и вчера выглядел не лучшим образом.

Сегодня он был чуть лучше, но мы решили не рисковать», – сказал главный тренер «Сити».