Мостовой о словах Малкома про Россию: «Не очень верится в искренность. Есть пример Марио Фернандеса – он уехал в Бразилию»
Александр Мостовой высказался о желании хавбека «Зенита» Малкома получить российский паспорт.
«Не очень верится в искренность. Незачем это делать, а тем более – говорить. Сейчас у сборной нет матчей, да и не очень понятно, когда они будут. И зачем освобождать места для легионеров? Жить здесь Малком все равно не будет.
У нас есть свежий пример – Марио Фернандес. Все к нему относились с уважением, он здорово играл, выступал за сборную. Хотя я был не сторонником этого. Он уехал в Бразилию.
Зато все при этом будут кричать лозунгами: «Давайте развивать!» Я не вижу здесь вообще смысла. Будет Малком с российским паспортом, закончится контракт с «Зенитом» – поедет в Бразилию. По-футбольному это здорово, но по-человечески – зачем?» – сказал бывший полузащитник сборной России.
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