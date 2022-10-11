«Спартак» – фаворит матча с ЦСКА впервые за последние годы». Шишкин о дерби

высказался в преддверии матча ЦСКА – «Спартак».

Команды встретятся 16 октября в рамках 13-го тура Мир .

«Не просто так выдает серию волевых побед в этом сезоне — это залог физического состояния, хорошей подготовки. Особенно это видно по игре в атаке, когда много вертикальных передач, когда на 90-й минуте даже при счете 4:2 [c «Крыльями Советов»] все бегут вперед на таких же скоростях, как и в начале. Даже на каких-то отрезках команда не проседала, я внимательно наблюдал. Это, конечно, радует.

Отметил бы и форму игроков — когда Квинси [Промес] в порядке, когда Соболев мотивирован и в порядке, тогда и есть результат. Какую серию выдает Саша! Видно, что взялся за себя — и забивает, и другие полезные действия для команды совершает.

Многие говорят, конечно, что, убери сейчас Промеса из команды, «Спартака» не будет. Возможно, это и так, поэтому красно-белым стоит пользоваться этим нынешним состоянием и набирать очки.

Сейчас ребята в хорошем состоянии будут готовиться к главному дерби с , и я бы назвал «Спартак» его фаворитом в первый раз за последние годы. Но именно сейчас это так. Несмотря на то, что армейцы тоже подходят к матчу в хорошем состоянии, спартаковцы реально выглядят очень мощно», – сказал экс-защитник «Спартака».