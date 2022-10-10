Гари Невилл: «Клопп приехал в Англию играть в футбол в стиле хэви-метал, но против «Арсенала» это напоминало бас-гитару»

Гари Невиллу не понравилась игра «Ливерпуля» во втором тайме матча с «Арсеналом» (2:3).

«Нынешняя ситуация в – это краткосрочный спад или же начало падения? В первом тайме, на мой взгляд, они достойно ответили на яркий старт соперника. Однако второй тайм «Ливерпуля» вызывает беспокойство. Они были тенью самих себя.

Опасения у Клоппа должна вызывать не только игра команды с мячом во втором тайме, но и действия без мяча, прессинг, попытки вернуть себе мяч.

Мы знаем, что приехал в Англию играть в футбол в стиле хэви-метал, но против это напоминало бас-гитару.

Во втором тайме команда была очень вялой. Будь я болельщиком, тренером или игроком «Ливерпуля», я был бы обеспокоен таким вторым таймом», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

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