Эли Даса: «Зенит» – это «Аякс». «Динамо» в Нидерландах было бы в топ-5»

Защитник «Динамо» поделился мнением, как российские клубы выступали бы в Эредивизи.

«Динамо» в Нидерландах, в Эредивизи, боролось бы за самые высокие места. В топ-5 мы бы точно были. Да, – это , каждый год эти команды становятся чемпионами.

Они пока что оба забирают по максимуму очков в своих чемпионатах. «Динамо» ждет матча с «Зенитом», мы хотим им дать бой. Но сейчас самое главное для нас – выигрывать в ближайших матчах.

Что касается «Зенита», то они сейчас идут на первом месте и полностью контролируют чемпионскую гонку. Для них это, наверное, хорошо, но меня это не касается. Я футболист , полностью сфокусирован на этом клубе и хочу выигрывать по максимуму, приложим все усилия для этого», – заявил Даса.